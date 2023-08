Metrotranvia: a Desio apre il cantiere DE9, in via Milano tra Diaz e Gabellini

Un passo avanti per la Metrotranvia Milano-Desio-Seregno: martedì 8 agosto parte il cantiere DE9 per i lavori relativi al tratto 66 in via Milano a Desio, da via Diaz a via Gabellini esclusa. La durata prevista è di 405 giorni, indicativamente maggio 2024.

Metrotranvia: a Desio apre il cantiere DE9, restringimento della carreggiata e divieto di sosta

L’intervento è previsto tra l’intersezione con la via Diaz e le vie Gabellini/Per Cesano. Lungo il tratto di carreggiata interessato dai lavori verrà effettuato il restringimento della carreggiata e istituito il divieto di sosta con rimozione forzata lungo le due corsie di marcia.

Metrotranvia: a Desio apre il cantiere DE9, gestione del transito

Le corsie saranno gestite “con alternanza di chiusura delle medesime secondo le varie fasi di cantierizzazione, a partire dal giorno 8 agosto sino al termine delle opere e conseguenti operazioni di ripristino delle sedi stradali“, si legge nell’ordinanza.