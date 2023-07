Metrotranvia: “Fino a Desio cantieri tutti affidati, manca solo qualcosa su Seregno”

Giovedì 6 luglio, alle 20,45, al Teatro don Bosco di Cusano Milanino ci sarà una serata dibattito sulla Metrotranvia Milano Parco Nord Seregno. Sarà questo il primo appuntamento pubblico, la prima uscita come relatrice istituzionale della neo delegata a Infrastrutture e Metrotranvie di Città Metropolitana, la padernese Daniela Caputo che farà il suo esordio in un evento pubblico dopo l’incarico ricevuto da Giuseppe Sala. E l’occasione sarà anche il primo incontro pubblico dopo l’inizio dei cantieri della Milano-Seregno, che sono stati varati ufficialmente nella scorsa primavera.

Metrotranvia Milano-Desio-Seregno: il dibattito sull’opera

“Lungo la tratta fino a Desio – ha già avuto modo di riferire Caputo – i sub appalti sono pressoché tutti affidati, nei giorni scorsi sono stati assegnate le ultime tranche. Mi risulta che manchi solo qualcosa su Seregno ma per questioni ancora aperte, di rifiniture progettuali“. Oltre a Caputo, al tavolo degli interventi siederanno Gaetano Delfanti del settore strade e infrastrutture per la Mobilità Sostenibile di Città Metropolitana, Matteo Colombo direttore lavori per Mm, Nicola Bona di Cmc Ravenna, l’impresa assegnataria dell’appalto e responsabile dei sub appalti.