Meda: operaio precipita da due metri, stava rimuovendo amianto

Un giovedì di intenso lavoro per gli agenti di Polizia locale di Meda. Intorno alle 8.30 sono intervenuti in un cantiere in via Valseriana, teatro di un incidente sul lavoro per fortuna non grave. Secondo quanto reso noto, un operaio cinquantenne stava effettuando dei lavori di rimozione della copertura in amianto in un cantiere edile quando all’improvviso è precipitato da circa due metri di altezza.

Meda: operaio precipita da due metri, i soccorsi

Per l’uomo, marocchino residente a Cinisello Balsamo, i soccorsi sono stati allertati in codice rosso: è poi stato trasportato non in pericolo di vita all’ospedale San Gerardo di Monza. Ats e Polizia locale hanno aperto le indagini per stabilire le cause dell’incidente. Sul posto si sono portate un’ambulanza di Avis Meda e un’automedica.