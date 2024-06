Sicurezza sul lavoro, giornata di formazione della Cisl: «Tre morti in due mesi in Brianza, inaccettabile»

Una rappresentanza dalla provincia di Monza alla giornata di formazione di oltre 150 delegati Cisl lombardi che si occupano di salute e sicurezza (RLS RLST e RLSPP). Tema quantomai attuale all’indomani dell’incidente sul lavoro di Brugherio, il secondo in due settimane in città, in cui un operaio è rimasto gravemente ustionato.

I delegati hanno preso parte alla compilazione dell’indagine nazionale IAL (Istituto addestramento lavoratori) dedicata “all’importanza della formazione come leva strategica e necessaria per migliorare e aumentare la sicurezza nelle aziende di qualsiasi dimensione e settore”, spiega una nota.

Sicurezza sul lavoro, giornata di formazione della Cisl: le assemblee denominate “Fermiamo la scia di sangue”

La giornata di formazione di martedì segue le assemblee sui luoghi di lavoro che si sono svolte da inizio anno sotto la denominazione “Fermiamo la scia di sangue” culminata con l’assemblea nazionale indetta dalla CISL lo scorso aprile. Durante la mattinata sono intervenuti, Roberta Vaia, segretaria regionale CISL Lombardia, Cinzia Frascheri, responsabile nazionale CISL Salute e Sicurezza sul lavoro, Remo Guerrini, direttore INAS Cisl Lombardia e Claudio Arlati in rappresentanza dello IAL nazionale.

Sicurezza sul lavoro, giornata di formazione della Cisl: il segretario Monza Brianza Lecco

«Dobbiamo continuare con determinazione a portare il tema della sicurezza come priorità assoluta nei luoghi di lavoro, non possiamo fermarci. Queste tragedie possono essere evitate con la prevenzione e un rigoroso rispetto delle norme, affiancati da una gestione seria dei corsi di formazione ai dipendenti che tenga conto anche delle difficoltà linguistiche – è stato il commento di Roberto Frigerio, Segretario Cisl Monza Brianza Lecco – Sul territorio brianzolo in soli 2 mesi abbiamo avuto 3 morti sul lavoro, un dato inaccettabile. E se allarghiamo il focus all’intero territorio lombardo lo scenario è ancora più allarmante: nei primi quattro mesi dell’anno, in Lombardia si conta un incidente mortale sul lavoro ogni due giorni».

Sicurezza sul lavoro, giornata di formazione della Cisl: il segretario regionale

Ad aprire i lavori il segretario generale Cisl Lombardia, Ugo Duci: «Avrei volentieri evitato di essere costretto a introdurre questa nostra mattinata, dovendo affermare che gli ultimi tragici accadimenti degli scorsi giorni, nella scia di uno stillicidio ormai quotidiano di morti e feriti nei luoghi di lavoro, anche in terra lombarda, rendono purtroppo quanto mai attuali i temi e le questioni che tratteremo oggi. Ancora una volta tutto gira intorno a quattro parole che si possono declamare in rima: prevenzione, formazione, organizzazione e sanzione».