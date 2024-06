Brugherio, gravi ustioni per un operaio investito da piombo liquido in una azienda

Un altro grave infortunio su lavoro in Brianza: un 62enne è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo nella mattina di mercoledì 26 giugno dopo essere rimasto gravemente ustionato in una azienda di Brugherio, in via Eratostene.

Infortunio sul lavoro a Brugherio, grave un operaio di 62 anni

L’allarme è scattato attorno alle 7.30: l’infortunio è accaduto in una azienda di lavorazione di leghe di metalli. Secondo le prime informazioni diramate dai vigili del fuoco del Comando provinciale, intervenuti con un mezzo da Monza insieme a personale paramedico e i carabinieri, per cause in fase di accertamento c’è stato uno sversamento di piombo allo stadio liquido che avrebbe investito l’operaio, che si trovava nelle immediate vicinanze. Il 62enne avrebbe riportato gravi ustioni ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.

L’incidente è accaduto dopo i due recenti infortuni mortali accaduti ancora a Brugherio, in una azienda di vernici, vittima un 24enne del Gambia, e a Sovico, deceduto un operaio marocchino di 32 anni, vittima di uno schiacciamento.