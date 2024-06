Esplosione in una ditta di Brugherio, c’è una vittima: sul posto i vigili del fuoco

Esplosione con una vittima non ancora identificata nella mattinata di martedì 11 giugno in una azienda di vernici di Brugherio, in via Aristotele. Ne dà notizia la Agenzia emergenza urgenza della Lombardia.

Vigili del fuoco a Brugherio in via Aristotele (foto Vigili del fuoco Monza e Brianza)

L’evento, le cui cause sono in via di accertamento, è accaduto poco prima delle 10 del mattino. Sul posto due ambulanze e un’automedica inviate dal 118 oltre che diversi mezzi dei vigili del fuoco i carabinieri e personale della Ats. La situazione, relativamente all’incendio, dicono dal Comando dei vigili del fuoco di via Mauri è sotto controllo.