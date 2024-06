Sovico: muore sul lavoro un operaio di 32 anni

Un altro incidente sul lavoro mortale in una sola settimana a Monza e Brianza: dopo quello di Brugherio, il secondo episodio si è verificato nella mattina di sabato 15 giugno a Sovico, dove ha perso la vita un uomo di 32 anni.

L’operaio, di origine marocchina, è morto per le conseguenze di uno schiacciamento in un’azienda in cui vengono lavorati metalli. Ancora da chiarire se sia rimasto colpito da un macchinario o da lastre. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con un’automedica e un’ambulanza, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. All’azienda anche carabinieri e tecnici Ats.