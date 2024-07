Limbiate, va a fuoco una spazzatrice stradale: vigili del fuoco al lavoro in via Garibaldi

I vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza sono intervenuti nel primissimo mattino di venerdì 5 luglio a Limbiate, via Giuseppe Garibaldi, per spegnere un incendio che ha interessato una spazzatrice stradale impiegata per la pulizia della direttrice che porta a Mombello.

Limbiate: una spazzatrice interessata da un incendio alle 6 del mattino

Squadre si sono presentate con una autopompa da Desio e una autobotte da Lissone: l’incendio è stato prontamente spento senza creare ulteriori danni. Non ci sarebbero persone coinvolte.