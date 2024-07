Aggrediti a testate. Malmenati a colpi di schiaffi. Presi a calci. Ma soprattutto, umiliati: loro, la loro importante professione e il loro camice bianco. È accaduto nei giorni scorsi all’ospedale Pio XI di Desio.

Prestare servizio nel reparto di Psichiatria non è un mestiere facile. Ma ora una denuncia del sindacato Uil ha rivelato che può essere perfino pericoloso. Così è stato per tre medici dell’ospedale di Desio.

Ospedali, a Desio tre medici aggrediti in Psichiatria: pronto soccorso e carabinieri

Dopo un’aggressione con pestaggio, i sanitari sono finiti al Pronto soccorso: questa volta non per curare i pazienti ma per essere medicati dopo aver riportato ferite, contusioni ed escoriazioni. E a fermare i violenti – persone ammalate e con gravi problemi psichiatrici – sono dovuti arrivare in forze i carabinieri.

Un fatto che ha lasciato sotto choc non solo le tre vittime, ma anche i medici che hanno dovuto medicarli e confortarli.

Ospedali, a Desio tre medici aggrediti in Psichiatria: la denuncia della Uil Fpl Brianza

A denunciare l’episodio è stato Massimo Coppia. Il segretario generale della Uil Fpl Brianza ha scritto una lettera al direttore generale di Asst Brianza, Carlo Tersalvi: «Serve un tavolo urgente sulla sicurezza, alcuni ricoveri sono pericolosi».

Il sindacalista ha aggiunto poi parole di solidarietà per i tre feriti, manifestando «la più totale vicinanza e solidarietà al personale coinvolto nelle violente aggressioni, avvenute a distanza di pochi giorni al reparto di psichiatria di Desio, culminate il 21 giugno con l’accesso di tre colleghi in pronto soccorso per i colpi».

Coppia ha formulato inoltre alcune domande: «Ci chiediamo se tali ricoveri siano appropriati o se vi sa stata una gestione inadeguata dei pazienti. Purtroppo, episodi di questo genere sono sempre più frequenti nel settore sanitario».

Ospedali, a Desio tre medici aggrediti in Psichiatria: «In prima linea nella lotta per la sicurezza nei luoghi di lavoro»

E ha aggiunto: «Come organizzazione sindacale da sempre in prima linea nella lotta per la sicurezza nei luoghi di lavoro, chiediamo con urgenza l’attivazione di un tavolo sulla sicurezza aziendale che coinvolga la direzione generale, i responsabili dei lavoratori e le organizzazioni sindacali, al fine di affrontare e risolvere questi esecrabili atti ai danni dei colleghi».

Un problema noto, sul quale nei mesi scorsi si è mossa anche la Prefettura.