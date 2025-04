Attesi come pochi altri cantieri in città, sono partiti nei giorni scorsi i lavori di sistemazione della pavimentazione in ciottoli nei giardini di via Arosio di fronte alla stazione ferroviaria di Monza. Il cantiere procederà in due fasi di un mese circa ciascuna: per prima viene interessata la porzione ovest e poi quella est dei giardin, per garantire sempre il passaggio e l’accesso al piazzale sia da corso Milano sia da via Arosio.

«Si tratta di un intervento – osserva l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Lamperti – che permetterà, prima dell’inizio della stagione estiva, di riportare giardini della stazione a condizioni sensibilmente migliori rispetto allo stato attuale, così da accogliere nel giusto contesto chi arriva a Monza viaggiando in treno».

Monza: via alla riqualificazione di scale e giardini della stazione, le opere in programma

I lavori erano stati annunciati a ottobre 2024 e hanno dovuto ottenere l’approvazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio prima di poter partire: prevedono la sistemazione della scalinata di collegamento tra l’ingresso della stazione e il piano strada e la posa di nuovi ciottoli, dopo la rimozione della pavimentazione ammalorata, su tutto il piazzale per un importo di 36.370 euro. A completamento dell’intervento previste operazioni di sfalcio delle aree a verde e la sostituzione di due panchine per l’arredo urbano.