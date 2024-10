Erano in prima linea nel mese di luglio, quando un’intensa fase temporalesca con grandine e vento forte ha colpito la città, come anche martedì 8 ottobre. E sono presenti ogni qualvolta la solidarietà e l’amicizia sono protagoniste di eventi aperti alla cittadinanza, organizzati da associazioni amiche presenti sul territorio, come nel caso dell’iniziativa “Ce l’abbiamo nel sangue” andata in scena domenica 22 con Avis Meda.

Meda: la Protezione civile festeggia 25 anni con una nuova stazione meteo, festa il 13 ottobre in sala Radio

Sono i volontari del Gruppo comunale di Protezione civile che quest’anno festeggia 25 anni. Con una importante novità. Il Gruppo, da luglio iscritto al Registro unico del terzo settore, per festeggiare i 25 anni di presenza, domenica 13 ottobre sarà in sala civica Radio dove l’amministrazione comunale darà vita alla ricorrenza pubblica per far conoscere ai cittadini organizzazione, attività, mezzi, attrezzature e tutto il sistema di cui i cittadini stessi sono parte attiva.

Meda: la Protezione civile festeggia 25 anni con una nuova stazione meteo, dati in tempo reale sul sito del Comune

L’occasione giusta per presentare un importante servizio di cui il Comune si è recentemente dotato: il servizio di monitoraggio e vigilanza meteo-climatica. Si tratta di una stazione meteo-climatica installata alle scuole San Giorgio e consente l’acquisizione in tempo reale di tutte le principali variabile meteo-climatiche: temperatura, umidità relativa, pressione atmosferica, velocità e direzione del vento e precipitazioni, indice di calore, il wind chill, il dew point. Attraverso un software, i dati sono trasmessi sul sito istituzionale del Comune, controllando così in tempo reale le condizioni meteo-ambientali in atto sul territorio. Un nuovo servizio di estrema importanza ed attualità.