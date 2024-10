Monza, il Comune si sposta in piazza: la non stop degli uffici, anche 3 matrimoni

Per un giorno i dipendenti del municipio sposteranno i loro uffici in piazza Trento e Trieste per illustrare ai cittadini il lavoro che svolgono ogni giorno e per raccogliere le loro opinioni.

Monza, il Comune si sposta in piazza: per tutta la giornata stand e uffici

Sabato 12 ottobre, dalle 9.30 alle 2 della notte, i monzesi potranno conoscere le attività quotidiane degli uffici, chiedere informazioni, sbrigare qualche pratica, partecipare ai laboratori e a momenti di aggregazione: potranno, addirittura, assistere al matrimonio di tre coppie che si sposeranno sotto i portici dell’arengario a partire dalle 10.30 e saranno festeggiate dagli attori del Binario 7 che dedicheranno loro alcune poesie. Il tutto avverrà nell’ambito della seconda edizione di “Lo sai cosa abbiamo in Comune?” organizzata per promuovere i progetti attuati dagli oltre 800 dipendenti del municipio.

Iniziativa Comune in piazza – foto Radaelli

Monza, il Comune si sposta in piazza: quali servizi a disposizione

L’iniziativa assumerà una portata sovralocale dato che alle 9.30 sarà inaugurata dal ministro alla Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo che affiancherà il sindaco Paolo Pilotto mentre alle 9.45 l’assessore al Welfare Egidio Riva presenterà il nuovo veicolo donato ai servizi sociali.

I cittadini potranno curiosare tra gli stand allestiti anche in piazza Roma e in largo IV Novembre: nello spazio degli uffici demografici potranno chiedere il fac simile della carta di identità per i bambini oltre a pin e puk per la Carta nazionale dei servizi, il codice spid, le iscrizioni anagrafiche e informazioni sulle estumulazioni.

Potranno scoprire i progetti dello Sportello Informagiovani, l’offerta formativa e i percorsi di riqualificazione della Scuola Paolo Borsa, cimentarsi con le prove di abilità proposte dalla Protezione civile che illustrerà il funzionamento del monitoraggio meteorologico, immergersi nell’atmosfera della centrale operativa della polizia locale.

I bambini, in particolare, potranno partecipare ai laboratori di educazione alimentare ideati dal settore Istruzione insieme a Sodexo Italia, l’azienda che gestisce le mense scolastiche mentre i Servizi sociali presenteranno attività per tutte le età: per gli adolescenti, per stimolare l’invecchiamento attivo e per favorire l’inclusione. Chi visiterà tutti gli stand e farà timbrare lo speciale passaporto riceverà in omaggio biglietti per l’ingresso alla reggia o ai Musei civici, ai teatri Manzoni e Binario 7, alla partite del Monza e del Vero Volley.

Monza, il Comune si sposta in piazza: il risotto alla monzese e le zucche

Dalle 13 alle 14 gli studenti della Borsa cucineranno il risotto alla monzese e con le zucche coltivate nelle serre della Villa Reale. Le iniziative riprenderanno il pomeriggio: dalle 15.30 sarà conferita la cittadinanza italiana a cinque famiglie provenienti da Albania, Bangladesh, Equador e Romania e alle 21.30 a un diciottenne del Benin. La serata sarà rivolta soprattutto ai giovani: dalle 22.15 alle 2 potranno ballare con la Silent disco animata da Intercomunale Trash Brianza, Simone Colombo dj e dj Sofficino.

«I cittadini potranno vedere cosa accade negli uffici, dietro le quinte – afferma il sindaco Paolo Pilotto – mezzo Comune sarà in piazza per raccontare quello che fa e per ascoltare».

«Osserveremo i servizi dal punto di vista di chi lavora nella pubblica amministrazione e da quello degli utenti» spiega l’assessora alla Partecipazione Andreina Fumagalli.