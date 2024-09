Lavori in corso in centro venerdì 27 settembre a Monza per la rimozione di detriti e rami che si sono accumulati nel Lambro per le recenti forti piogge. Il Comune ha programmato l’intervento per risolvere la situazione di accumulo nei pressi delle chiuse del fiume, nell’area adiacente a via Aliprandi e via Annoni.

Monza Lambro via Aliprandi settembre 2024

Monza: pulizia del Lambro da rami e detriti lungo via Aliprandi, «anche alla luce delle sempre più frequenti allerte meteo»

La ditta incaricata dei lavori interviene con il supporto della Polizia Locale per la chiusura temporanea di via Aliprandi per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza. L’intervento durerà per l’intera giornata, salvo condizioni meteo che impediscano i lavori.

«Anche alla luce dalle sempre più frequenti allerte meteo diramate dalla Protezione Civile questo intervento si inquadra tra le azioni necessarie per prevenire le eventuali situazioni di rischio» osserva il sindaco Paolo Pilotto.

Monza: pulizia del Lambro da rami e detriti lungo via Aliprandi, attesa per le Grazie Vecchie

Il Comune aspetta invece un miglioramento della situazione meteo per prevedere un intervento al ponte del Santuario delle Grazie Vecchie: il livello attuale del fiume Lambro non consente l’accesso sicuro dei mezzi necessari.