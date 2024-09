Triuggio e Besana: due progetti per il Rio Brovada, che intanto continua a fare danni

Danni ingenti in località Ponte, a Triuggio, dopo la nuova esondazione del Rio Brovada, all’alba di lunedì 9 settembre per l’ultima importante ondata di maltempo. Il corso d’acqua che da Besana scende verso il Lambro passando per Triuggio ha lasciato segni nelle abitazioni che affacciano sul vicolo e nei garage del vicino condominio di piazza Boretti. Non è la prima volta ma in corso ci sono due progetti di laminazione per attenuare le piene.

Triuggio e Besana: due progetti per il Rio Brovada, nei giorni scorsi allagati ancora box e case

«Le abitazioni lungo il vicolo sono state le più colpite, l’acqua era talmente alta che entrava dalle finestre – ha spiegato il responsabile del gruppo comunale di protezione civile, Cesare Clima – In tanti anni di volontariato non ho mai visto una cosa del genere. L’ondata di piena è arrivata in modo improvviso, i residenti ci hanno raccontato di aver sentito un forte boato».

L’ente Parco Valle Lambro in una nota stampa ha riferito che l’intensità delle precipitazioni di domenica-lunedì è stata così intensa da provocare un rigurgito del torrente locale impossibilitato a scaricare nel bacino del fiume.

«I volontari di protezione civile hanno lavorato dalle prime ore di lunedì fino a pomeriggio inoltrato per ripulire dal fango alloggi, autorimesse e cantine – ha aggiunto il sindaco di Triuggio Pietro Cicardi – Si è lavorato con grande celerità e si è fatto tutto il possibile».

Triuggio e Besana: due progetti per il Rio Brovada, Parco Valle Lambro con Regione Lombardia

Non è la prima volta che gli abitanti e i commercianti di Ponte devono fare i conti con fango e allagamenti. «In merito alla situazione del Rio Brovada il Parco sta portando avanti per Regione Lombardia due progetti complessi per la sua laminazione – è la comunicazione del Parco Valle Lambro – Il primo lotto di interventi interessa il territorio di Besana in Brianza ed è attualmente in fase di progettazione esecutiva. I lavori saranno appaltati per la primavera del 2025. Il secondo lotto d’intervento sarà nel Comune di Triuggio ed è attualmente in fase di redazione progettuale definitiva. Entrambi i progetti porteranno alla realizzazione di vasche di laminazione in sequenza, proprio con l’obiettivo di cercare di contenere le piene del torrente. Si tratta di interventi significativi che certamente potranno aiutare in futuro a rendere più sicuro il tratto critico, pur nell’incertezza dell’evolversi dei fenomeni dovuti ai cambiamenti climatici in atto».

Un intervento atteso da tempo come sottolineato anche dal primo cittadino triuggese. Il Rio Brovada era già stato al centro della cronaca nei mesi scorsi a causa di ripetuti episodi di colorazione anomala, l’ultima si era registrata venerdì 6 settembre, poche ore prima dell’esondazione che ha costretto ancora una volta gli abitanti di Ponte a rimboccarsi le maniche, con l’aiuto delle tute gialle del gruppo comunale e provinciale di protezione civile, per liberare dal fango la parte più antica dell’abitato.