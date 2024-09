Meda: il maltempo rinvia le ultime gare del Palio di una settimana

Il maltempo sposta le ultime prove del Palio di Meda di sette giorni: sfilata dei carri e scenette slittano a domenica 15 settembre. È la comunicazione ufficiale resa dal presidente dell’associazione Palio di Meda, Andrea Orsi, e concordata con i 4 capitàni dei Rioni della città, che vale la modifica sostanziale all’evento più atteso dell’anno per la città di Meda. Domenica 8 le cucine saranno aperte regolarmente dalle 19 con il piatto speciale: risotto giallo con salsiccia. Una prelibatezza che cercherà di consolare i tantissimi che attendevano la proclamazione del vincitore del Palio 2024 la cui classifica finale resta quindi congelata sino a domenica 15 settembre (in testa c’è il Rione Fameta, ma i punti di distacco sono veramente pochi, quindi i giochi- in tutti i sensi- non sono chiusi).

Meda: il maltempo rinvia le ultime gare e lo sèprt che integra

Una domenica che ci si augura più fortunata sotto il profilo del meteo e che sarà caratterizzata da emozioni continue a Meda. Oltre alla finale del Palio, infatti, si terrà un concomitante evento di sport con la corsa non competitiva AmaLO RUN, in programma domenica 15 settembre, dalle 9.30 con partenza/arrivo da piazza Municipio, organizzata da AmaLO ETS, con il patrocinio del Comune di Meda. L’obiettivo primario è la valorizzazione dello sport come strumento di integrazione ed inclusione di tutte le persone a rischio di emarginazione, facendo loro conoscere il proprio corpo in tutte le potenzialità, ponendolo in un’ottica positiva da valorizzare e far esprimere. Il messaggio che si vuole trasmettere è chiaro: nello sport si è tutti uguali. Informazioni complete sul sito istituzionale del Comune di Meda.