Il maltempo mette ko il semaforo di via Principale a Correzzana. “A causa degli intensi fenomeni meteorologici di questo pomeriggio(domenica 8 settembre), il semaforo all’incrocio tra via Principale e via Da Vinci è al momento fuori uso e le lanterne semaforiche risultano spente.In attesa del ripristino, si invita la cittadinanza a prestare la dovuta attenzione” ha fatto sapere l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Beretta.

Correzzana: il maltempo manda ko il semaforo di via Principale e si attende il ripristino

L’impianto semaforico si trova all’altezza del centro sportivo per consentire l’attraversamento in sicurezza di pedoni e ciclisti e dirigersi verso il centro polifunzionale di via Da Vinci oltre a regolare la circolazione sulla strada provinciale 54 e ora si aspetta il ripristino.