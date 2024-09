Il prolungato maltempo dell’estate ha fatto slittare l’inaugurazione del biolago di via Enzo Ferrari a Vedano al Lambro. Il progetto, a due passi dalla centralissima piazza Bonfanti, prevede la creazione di una nuova area di aggregazione per i vedanesi: un vero e proprio ecosistema del benessere immerso in un ambiente naturale. L’obiettivo è quello di rigenerare l’area urbana dell’antico nucleo del paese, attraverso la partecipazione di un bando di regione Lombardia a cui si era candidata la precedente giunta Meregalli. Dopo il cambio di amministrazione la giunta Merlini ha deciso di rimanere all’interno del bando apportando alcune modifiche al progetto, tra cui la costruzione del biolago. Un progetto bellissimo, ma in ritardo. Per colpa di un meteo che più pazzo non si può.

Vedano al Lambro: le piogge estive rimandano il biolago di via Ferrari, «concluse le opere fondamentali»

«Gli addetti ai lavori hanno avuto ritardi a causa del maltempo – spiega l’assessore all’urbanistica Chiara Altieri – ora tutto procede normalmente. Le opere fondamentali sono concluse. Mancano gli arredi, sia urbani che naturali, con l’illuminazione e le telecamere di videosorveglianza. Settimana prossima avremo un incontro con il direttore dei lavori che ci darà dei dati più precisi sulla chiusura del cantiere».

Vedano al Lambro: le piogge estive rimandano il biolago di via Ferrari, come sarà

In prossimità del laghetto, già scavato e pronto ad essere riempito, è stato realizzato un elemento ambientale a gradoni che creerà una zona di relax a contatto con la natura. Verranno inseriti arredi urbani come panche per zone di sosta, illuminazioni, una fontanella e dei percorsi pedonali. Per completare il quadro è stata è stato inserito un elemento a cascata che, dalla cima dei gradoni, scenderà fino al laghetto così da evitare ristagni di acqua che porterebbero la proliferazione di zanzare e batteri. Infine, per garantirne la sicurezza sarà installato un impianto di video-sorveglianza. Il progetto permetterà di valorizzare il vicino ingresso di Porta Vedano per il parco di Monza.

Vedano al Lambro: le piogge estive rimandano il biolago di via Ferrari, l’area dell’ex cinema Parco

La zona si trova accanto al terreno dell’ex cinema Parco, abbattuto più di 3 anni fa. Quella parte di suolo, al momento rimane ancora in stand by.

«Per il momento non abbiamo intenzione di toccare l’area dell’ex cinema – aveva dichiarato il sindaco Merlini – Abbiamo in mente una soluzione per l’area ma al momento aspettiamo. Ci sono già tanti progetti in arrivo come le due scuole e lo stadio».

Ed è ormai un lontano ricordo lo spavento preso per il crollo di una parte del muro perimetrale che dà su via Enzo Ferrari. Il 21 marzo scorso, con i lavori iniziati da poco, un escavatore aveva colpito il muro facendo crollare parte della muraglia su alcune macchine parcheggiate, per fortuna senza nessuna persona nelle vicinanze.