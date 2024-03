Vedano: muro perimetrale in cemento crolla su due auto in sosta

Fortunatamente, è proprio il caso di dirlo, nessuno si è fatto male ma la scena potrebbe dire tutt’altro. Mostra due auto in sosta colpite da una vasta porzione di recinzione in cemento, letteralmente crollata, per cause al vaglio delle Autorità.

Il crollo del muro perimetrale in via Enzo Ferrari a Vedano

Il crollo è accaduto a Vedano al Lambro, in via Enzo Ferrari: sul posto si è portata una squadra del Comando di Monza e Brianza con un’autopompa dal distaccamento di Lissone per la messa in sicurezza del luogo e delle vetture coinvolte. L’intervento è durato completamente circa due ore.