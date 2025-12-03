L’indipendenza che regala una pinza, l’ansia da aereo, la scoperta di una cassa ribassata per gli acquisti self service. La capacità di problem solving (tanta) e di comunicazione (altrettanta) per poter vivere la disabilità liberamente. E anche “libera-mente”.

È così che Mattia Muratore ha reso riconoscibile il suo nuovo progetto narrativo: sui social, con brevi video con cui racconta la sua quotidianità.

Classe ’84, cresciuto ad Arcore, può essere definito tranquillamente – e senza timori d’arroganza – un punto di riferimento: convive dalla nascita con l’osteogenesi imperfetta e ha saputo trasformare ogni ostacolo in una possibilità. Dallo sport che ha vissuto da protagonista con gli Sharks Monza vincendo scudetti e laureandosi campione del mondo di Powerchair hockey, al lavoro (laureato in giurisprudenza, lavora all’Università Bicocca), alla vita che condivide con la moglie Erika e che sui social si propone nella divertente e solida versione di “Casa Muraletti”, dal trend di qualche tempo fa di unire i cognomi.

il nuovo step in video del progetto narrativo

«Ho iniziato un progetto narrativo – ha raccontato qualche giorno prima del 3 dicembre, che è la Giornata mondiale delle persone con disabilità – Dalla pubblicazione del libro “Sono nato così, ma non ditelo in giro” sono passati quattro anni: quello è stato il primo step, le presentazioni non sono ancora terminate e sta andando tuttora molto bene. Adesso ho sentito di aver bisogno di qualcosa di nuovo, di trovare un altro modo per continuare a parlare e la comunicazione si è incanalata sui social: con reel e post, per raggiungere i più giovani».

I contenuti? «Racconto la disabilità secondo ciò che affronto nel quotidiano, quello che può capitare. Mi concentro su disabilità motoria che è la mia e che conosco meglio. Racconto come faccio determinate cose, gli strumenti che utilizzo, le soluzioni che ho trovato per me e che potranno magari essere utili a qualcun altro. O magari no, ma parlandone si inizia un confronto e gli spunti si moltiplicano. Cerco di spiegarmi in modo semplice e immediato, approfondisco termini che si sentono nel quotidiano e magari non tutti conoscono. Come “abilismo”, che è un pregiudizio e che vorrei contribuire a sfatare».

Come lavori? «Fare questi video non è semplice: ideare, riprendere, montare. Scrivere è la cosa per me più facile, registrarli è la parte faticosa ma anche divertente e può coinvolgere anche mia moglie o la famiglia. Ma se viaggio sul Triride mi organizzo: molto semplicemente uso un supporto che mi riprende. Racconto cose, faccio tutto con molta calma».

messaggi utili per tutti

Cos’è il Triride? Come si può salire autonomamente sull’auto riponendo anche la carrozzina? Come si configura un’auto? Sono alcune delle risposte online, utili non solo a chi ha una disabilità. La mente si apre anche a chi disabile fisico non è.

Faccio cose, vedo gente direbbe Nanni Moretti. E Muratore di cose ne fa davvero tante: appassionato seguace di Ligabue, che l’aveva coinvolto nel suo film, da anni ad esempio racconta le difficoltà per una persona disabile di assistere a un concerto.

«Però ora vorrei proprio superare questo punto: non parlare di disabilità per qualche caso specifico, di denuncia. Con i miei video vorrei essere propositivo, dare idee per altri e venire a mia volta arricchito dal dialogo. Non solo le cose che non vanno ma anche spunti di utilità, sempre con leggerezza e ironia».

abilismo e inspiration porn

E a dirla tutta, non solo sui social: «Vero, faccio sempre più incontri di persona e sono strutturati in tre modalità: le presentazioni del libro, quelli come ambasciatore degli sport paralimpici. E poi col racconto di abilismo e inspiration porn che riscuotono molto interesse e sono temi che non tutti conoscono».

Facendosi aiutare dalla Treccani, l’Inspiration porn è “in senso fortemente polemico, la rappresentazione oleografica e paternalistica delle persone con disabilità, trattate, per il solo fatto di essere tali, come modelli eroici e fonti di ispirazione per le persone che non presentano disabilità”.

il 3 dicembre e il "se ne deve parlare"

Ed è anche per questo che a proposito del 3 dicembre Mattia Muratore pensa che “la giornata internazionale delle persone con disabilità avrà raggiunto il suo scopo quando non verrà più celebrata”.

Lo ha ribadito sui suoi social: “Non esiste una giornata internazionale per le persone calve, per le persone che portano gli occhiali o per le persone a cui piace vestirsi di arancione. Non esiste nemmeno una giornata internazionale per le persone “senza” disabilità. Perché, allora, deve esserci quella per le persone “con”? È finito il tempo delle attenzioni e del “se ne deve parlare”. La disabilità fa parte a tutti gli effetti della nostra società, è una caratteristica con cui tanti soggetti si trovano a convivere e dovrebbe essere semplicemente rispettata con norme, fatti e comportamenti sociali. Non ricordata e, soprattutto, non celebrata”.

“Il giorno in cui verrà istituita una giornata internazionale esclusivamente per i disabili nani in carrozzina, pelati, un po’ carogne, interisti e con la lingua biforcuta allora, forse, mi ci riconoscerò. Fino a quel momento, per quanto mi riguarda, il 3 dicembre resterà un giorno qualsiasi. Un altro giorno in cui tenterò, in ogni modo, di escogitare diabolici stratagemmi per vivere al massimo la mia vita e, soprattutto, per riuscire a mangiare il sushi senza usare le bacchette e senza sporcarmi le mani”.

Un altro step nel progetto narrativo, un altro modo per parlare della disabilità “libera-mente”.