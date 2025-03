I giovani lettori si riconosceranno nei protagonisti di una storia che mescola sapientemente amicizia, inclusione, sport paralimpici e la suspence di un giallo a Milano.

Gheo, Maria, Jasmine, detta Jas hanno 13 anni e sono compagni di classe. Gheo, padre greco e mamma napoletana, è appena arrivato a Milano dove il padre è il proprietario di una catena di ristoranti. È lui lo sponsor degli “Smarts Milano”, la fortissima squadra di powerchair hockey dove Jas è portiere, mentre Maria del Mar ha una grande passione: quella del giornalismo e sogna di scrivere di sport, ma non solo. Il volume dunque è pensato per la fascia di lettori più difficili. Lo dicono tutte le statistiche delle biblioteche: si legge volentieri fino alla fine della scuola primaria, ma gli adolescenti tra gli 11 e i 14 anni, sono i più difficili da avvicinare alle pagine scritte.

Forse ci riuscirà questa storia scritta da Chiara Lossani pubblicata nella collana “Parco delle storie”, un luogo di scoperte e forti emozioni; storie per crescere e confrontarsi con argomenti importanti e affacciarsi su orizzonti più ampi.

Qui, lungo le 233 pagine, intervallate dalle belle illustrazioni di Caterina Giorgi si parla di solidarietà, amicizia, inclusione e sport.

L’autrice, milanese, conosce bene Monza e si è ispirata evidentemente alla squadra degli Sharks, pluricampioni di powerchair hockey di Monza a cui ha dedicato il libro.

Per scriverlo ha seguito gli allenamenti, li ha visto in azione sulle loro carrozzine ingegnerizzate, ha conosciuto il capitano Mattia Muratore, ha parlato con allenatori e tifosi.

Il racconto parte con un furto, nel Boscoincittà, dietro alla chiesa di Santa Caterina: il pullmino degli “Smart Milano” viene rubato e dato alle fiamme. Le costosissime carrozzine sono gettate per gioco in acqua da una banda di sbandati. Per la squadra è la fine di ogni trasferta, la fine di tutto.

Gheo, Maria e Jas però non hanno intenzione di arrendersi e si metteranno a condurre un’indagine parallela a quella delle forze dell’ordine, arrivando a smascherare il colpevole.

Nel mezzo ci sono pagine dedicate ai miti greci, suggerimenti di visita a Milano e ai suoi tesori, ma anche una riflessione sui luoghi di Milano meno noti, ma che rivelano la realtà di 9mila senzatetto.

Materia per riflettere e aprire gli occhi sul nostro mondo senza perdere la suspence della storia e l’evoluzione dell’indagine.

L’autrice che ha ricevuto diversi riconoscimenti anche internazionali (come The White ravens per due volte), conosce il mondo dei libri e dei ragazzi. Ha diretto due biblioteche e ne ha fondata una per bambini e ragazzi, ha all’attivo molti libri e ha una passione per fiabe e miti che si ritrova anche qui.