Premi Ussmb: la passerella di Pessina e dello sport di Monza e Brianza

Lo sport nostrano ha avuto la meglio sulla semifinale dei Mondiali di calcio. Pubblico delle grandi occasioni mercoledì sera al Binario 7 durante le premiazioni di sportivi e dirigenti benemeriti del territorio promosse dall’Usmmb (Unione società sportive Monza Brianza).

Premi Ussmb: la passerella di Pessina, “vogliamo continuare a stupire”

Il primo a essere premiato è stato il capitano dell’Ac Monza Matteo Pessina che ha ricevuto l’Insegna d’oro. Il giocatore ha dedicato il riconoscimento alla sua famiglia e ha accennato ai prossimi impegni di campionato.

“Ci stiamo preparando molto bene per la ripresa – ha sottolineato – Sarà un momento particolare perché non c’è mai stato uno stop così lungo del campionato, ma noi vogliamo continuare a stupire”.

monza premio stelle sport ussmb Mattia Muratore

Premi Ussmb: Mattia Muratore e le altre Insegne d’oro

Altre Insegne d’oro sono andate a Mattia Muratore, capitano degli Sharks, campioni di Italia di powerchair Hockey, che ha presentato anche il suo libro “Sono nato così, ma non ditelo in giro”, a Fabio Contento, ex atleta di judo e ora presidente della SSD Ronin, società che quest’anno ha festeggiato cinquant’anni di attività, a Luisa Biella, presidente di Astro Roller Skating, società di pattinaggio reduce dai successi ai World Roller Skating di Buenos Aires.

I due presidenti, insieme all’altro premiato con l’Insegna d’oro, Mario Franchi, allenatore di nuoto, direttore tecnico del gruppo agonistico di H2O, hanno ribadito le finalità educative dello sport, aggiungendo quanto sia prezioso il contributo delle famiglie degli atleti.

monza premio stelle sport ussmb Mattia Muratore

Premi Ussmb: i più giovani

Emozionati e spontanei gli atleti più giovani: Filippo Bianchini di Atletica Monza, vice campione italiano Cadetti di salto in alto, Matteo Burburan della Forti e Liberi, campione italiano di corsa campestre nel cross corto promesse, Amelie Maiocchi delle Lame Oro, campionessa italiana di spada categoria Ragazze, che hanno ricevuto il riconoscimento destinato alle Giovani Promesse. A ritirare il premio per Margherita Bonifaccio, velista, medaglia d’oro oro al campionato europeo di specialità è stato, invece, il papà Giorgio.

monza premio stelle sport Ussmb

Premi Ussmb: i Valori dello sport

I riconoscimenti “Valori dello sport” destinati a dirigenti e allenatori che spesso si adoperano dietro le quinte sono stati attribuiti a Luigi Longoni di Astro Skating, tenuto all’oscuro del premio e chiamato “a sorpresa”, al dirigente del Moto Club Monza Romeo Ascherio e alla già campionessa, ora insegnante dell’ A.s.d. Brianzascherma, Roberta Giussani. A Stefano Arosio è stato tributato il Premio Giornalistico Angelo Corbetta.

Premi Ussmb: anticipazioni del 46° Festival

Alla fine della serata condotta da Vera Spadini, giornalista di Sky, il presidente dell’Ussmb Fabrizio Ciceri ha anticipato la 46° edizione del Monza Sport Festival che si terrà il 29 e 30 aprile 2023 in Autodromo. “Una data diversa, che sa di scommessa – ha dichiarato – ma io sono sempre pronto a scommettere“.