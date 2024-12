Macherio: grave dopo l’aggressione in un parcheggio, due arresti e un fermo

Due persone arrestate e una fermata con l’accusa di avere aggredito e ferito in modo grave con una mazza da baseball un uomo nel parcheggio esterno di un supermercato di Macherio. È successo nel tardo pomeriggio di domenica, in mezzo al via vai dei clienti. I carabinieri della stazione di Biassono hanno chiuso le indagini principali nelle prime ore della notte, ma non è ancora finito il lavoro per identificare altri partecipanti e ricostruire completamente la dinamica dei fatti.

Macherio: grave dopo l’aggressione in un parcheggio, la vittima in prognosi riservata

La vittima è un uomo di 34 anni, già noto alle forze dell’ordine. All’origine ci sarebbero dissidi non risolti.

L’uomo è stato colpito con calci e pugni e poi alla testa con una mazza da baseball che ha provocato lesioni gravi.

Soccorso e trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza, è stato ricoverato in terapia intensiva, in prognosi riservata, non in pericolo di vita, per delle fratture al cranio.

Macherio: grave dopo l’aggressione in un parcheggio, le indagini

I carabinieri intervenuti sul posto hanno arrestato in flagranza di reato due persone, un 53enne già noto, e un 18enne residenti a Macherio. Successivamente, le attività di ricerca hanno permesso di rintracciare e sottoporre a fermo di polizia giudiziaria una terza persona, un 20enne, ugualmente residente a Macherio, che sarebbe colui che ha utilizzato la mazza da baseball durante l’aggressione.

Il 53enne e il 20enne sono stati trasferiti nella Casa Circondariale di Monza, per il 18enne sono stati decisi gli arresti domiciliari.

Macherio: grave dopo l’aggressione in un parcheggio, il video dei carabinieri