Incidente stradale nella notte a Verano, una 15enne in codice rosso all’ospedale di Monza

Un codice rosso nella notte tra sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, a Verano Brianza, per un incidente stradale che ha interessato un’auto e una moto, in via Pola ai confini con Giussano. A essere soccorsa in gravi condizioni è una ragazza di 15 anni, in sella alla moto, sbalzata sull’asfalto. Il sinistro è avvenuto attorno all’una.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Seregno e i mezzi di soccorso inviati dal 118. Indagini in corso sulla dinamica. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i soccorsi da parte di personale paramedico della Croce Bianca di Besana Brianza e dell’automedica di Desio. La minore ferita è stata portata all’ospedale San Gerardo di Monza.

Codice rosso a Verano e anche un ciclista investito a Lentate

Soccorso invece in codice giallo un ciclista 26enne investito a Lentate sul Seveso attorno alle 20.30 di sabato, in via don Gnocchi, Anche in questo caso affidata ai carabinieri giunti sul posto insieme a personale paramedico, la ricostruzione dell’accaduto. Il ferito è stato portato all’ospedale Sant’Anna di Como.

Nel corso della serata-nottata da segnalare poi alcune intossicazioni da alcol, a Brugherio, Varedo e Monza, nulla di serio, e due aggressioni, a Meda, con un 44enne portato all’ospedale di Desio in codice verde. Stessa sorte per un 48enne a Seregno dopo un episodio accaduto in piazza Concordia.