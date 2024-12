Giussano, ferita alla schiena con un’arma da taglio: grave una ragazza di 24 anni

Una 24enne è stata soccorsa a Giussano e versa in gravi condizioni dopo essere stata ferita, verosimilmente con un coltello, all’esterno di un centro commerciale di via Prealpi, nei pressi della superstrada Valassina. La ragazza è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza e non sarebbe in pericolo di vita. Secondo le prime informazioni sarebbe stata accoltellata da un uomo al termine forse di un litigio. Si tratterebbe di due persone non residenti in città, è accaduto intorno alle 13.30.

Giussano, ferita alla schiena con un’arma da taglio: aggressore fermato, era già ai domiciliari

Dopo l’aggressione l’uomo si è allontanato liberandosi nell’arma nello stesso parcheggio dove aveva dato l’appuntamento; sarebbe stato rintracciato e bloccato a Stradella in provincia di Pavia. Si tratterebbe di una persona già agli arresti domiciliari per un reato analogo, che per raggiungere la ragazza avrebbe violato il dispositivo approfittando un permesso.



Giussano accoltellamento Giussano accoltellamento

Giussano, una ragazza ferita alla schiena: portata in codice rosso all’ospedale di Monza

L’Arma, impegnata nei rilievi tecnici, è intervenuta sul posto insieme a personale sanitario su un’ambulanza e un’automedica. Il ferimento è avvenuto attorno alle 13.30. Da notizie diffuse da Areu, Agenzia emergenza urgenza, la vittima avrebbe riportato una lesione da taglio alla schiena.

La donna è stata soccorsa dalla Croce Bianca di Mariano insieme all’automedica di Desio; sul posto i carabinieri del nucleo dei rilievi tecnici, le autorità, carabinieri di Giussano e Seregno.