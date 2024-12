Giussano, accoltellata dall’ex nel parcheggio del centro commerciale: lei fuori pericolo, lui arrestato

È stata accoltellata al torace dall’ex fidanzato 25enne, un connazionale, la 24enne marocchina residente a Erba (Como) soccorsa in gravi condizioni nel primo pomeriggio di lunedì 9 dicembre a Giussano, nel parcheggio di un centro commerciale di via Prealpi. Il presunto responsabile, un 25enne, già noto per reati specifici, era agli arresti domiciliari per fatti avvenuti oltre un anno fa in provincia di Como, dopo l’accoltellamento si è allontanato ed è stato raggiunto e arrestato a Broni (Pavia), dai carabinieri della Stazione di Giussano e della Compagnia di Seregno, con il supporto della Compagnia di Stradella, con l’accusa di tentato omicidio.

Giussano, il 25enne ha chiamato i carabinieri dichiarandosi responsabile

La vittima, nonostante la ferita, è riuscita a chiamare i soccorsi ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza dove è stata fortunatamente giudicata non in pericolo di vita. È stato lo stesso 25enne a contattare i carabinieri, dichiarando le proprie responsabilità e rendendosi reperibile. Raggiunto dai militari, è stato arrestato e posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia