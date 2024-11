Albiate, rapina dopo la prestazione sessuale: arrestato un 19enne

Avrebbe aggredito e rapinato un uomo che si sarebbe rifiutato di pagare una prestazione sessuale un 19enne arrestato nella notte tra domenica 17 e lunedì 18 novembre dai Carabinieri della Stazione di Carate. La vittima, che ha contattato il 112, avrebbe conosciuto il giovane, di nazionalità marocchina e senza fissa dimora, sui social network.

I due si sarebbe incontrati ad Albiate. All’appuntamento sarebbe avvenuta una prestazione sessuale e il 19enne avrebbe chiesto un pagamento in denaro che secondo secondo la vittima non sarebbe stato concordato. Al rifiuto sarebbe quindi scattata l’aggressione e il 19enne gli avrebbe sottratto con violenza una collana in oro prima di darsi alla fuga.

Albiate, un 19enne rintracciato dai carabinieri: arrestato per rapina

I Carabinieri, intervenuti prontamente sul posto, hanno subito avviato le ricerche e sono riusciti a rintracciare il 19enne nelle vicinanze del luogo del presunto reato. Il giovane, nel frattempo, si sarebbe disfatto della refurtiva e avrebbe cercato di eludere il controllo, ma è stato fermato e arrestato dopo un breve inseguimento a piedi. Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di circa 13 grammi di hashish ed è per questo stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. Il Tribunale di Monza ha convalidato l’arresto e applicato la misura della custodia cautelare in carcere.