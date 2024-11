Aggressioni, un incidente stradale e troppo alcol: interventi dei soccorsi in mezza Brianza

Intossicazioni da alcol che hanno interessato due ragazze, un paio di aggressioni e un incidente stradale. E’ il bilancio della nebbiosa serata (e nottata) tra sabato 16 e domenica 17 novembre basato sugli interventi del personale paramedico inviato dal 118 sul territorio di Monza e Brianza.

Il primo intervento degno di nota si è registrato attorno alle 22.30 a Desio, in zona periferica: carabinieri e un’ambulanza della Avis Meda si sono portati sul posto dopo un’aggressione per motivi al momento ignoti. Un 33enne è stato soccorso in codice verde e trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza.

Incidente stradale a Meda, aggressioni a Desio e Carnate

Trascorsa più o meno un’ora ancora i carabinieri, della Compagnia di Seregno, e due ambulanze sono intervenuti a Meda, in via Confalonieri, per un incidente stradale tra due auto con quattro persone coinvolte, tra le quali una 14enne. Due sono state trasportate all’ospedale, a Monza e Desio, in codice giallo e verde. Non è invece stato necessario il trasporto all’ospedale per un 42enne soccorso per una intossicazione etilica alla stazione ferroviaria di Seveso.

Troppo alcol, soccorse due ragazze a Monza e Desio nella notte

Si salta poi alle 3.30 di notte, a Carnate, per una aggressione con una donna di 46 anni coinvolta e portata in codice verde all’ospedale di Vimercate e quindi due intossicazioni da alcol che hanno riguardato una 19enne, a Monza, che si è sentita male in centro ed è stata soccorsa in codice verde così come, alle 5, una 18enne, a Desio. Entrambe le ragazze sono state portate all’ospedale di Monza.