Carate Brianza: risale ai suoi aggressori grazie ai social network, due minorenni denunciati

Altri due minorenni denunciati a Carate Brianza. Ai carabinieri è servita una breve indagine per risalire ai due ragazzi di 15 e 16 anni, entrambi residenti in città, che nei giorni scorsi avevano tentato di rubare uno zaino a un coetaneo, colpendolo con violenza. L’accusa per loro è di tentata rapina e lesioni.

Carate Brianza: un’altra aggressione tra ragazzini alla fermata dell’autobus

La vicenda è maturata ancora tra ragazzi delle scuole: nel pomeriggio del 27 novembre i militari erano stati chiamati in una scuola del Comune, dopo che uno studente aveva riferito di essere stato vittima di un’aggressione avvenuta poco prima alla fermata dell’autobus.

Carate Brianza: i fatti ricostruiti dalla vittima

Aveva raccontato di essere stato avvicinato da due coetanei che avrebbero cercato di derubarlo e davanti alla sua resistenza lo avevano colpito ripetutamente al volto, rinunciando alla fine allo zaino e allontandosi.

L’identificazione è stata possibile grazie alle foto fornite dalla vittima, che era riuscita a risalire agli aggressori attraverso i social network, e alle testimonianze raccolte.

I minorenni sono stati accompagnati al Comando Carabinieri di Carate Brianza e successivamente riaffidati ai genitori.

Carate Brianza: i precedenti recenti

Nella stessa settimana un ragazzino era stato minacciato e ferito alla fermata dell’autobus, nei giorni scorsi tre minori sono stati denunciati per danneggiamenti dopo aver fatto scoppiare dei petardi.