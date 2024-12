Carate Brianza, danni a una vetrina con i petardi: minorenni denunciati

L’avviso è stato mandato: con i botti non si scherza e non si fanno danni. I Carabinieri della Compagnia di Seregno hanno denunciato in stato di libertà due ragazzini di Carate di 15 e 16 anni (e per un terzo, 13enne, la madre per abbandono di minore) ritenuti responsabili di danneggiamenti a una fioriera e della vetrina di un locale, oltre che dell’arredo urbano, utilizzando dei petardi. Sono accusati dei reati di danneggiamento e accensioni ed esplosioni pericolose. I militari hanno effettuato indagini avviate sin dalla sera dei fatti, mercoledì 20, quando personale della Stazione di Carate Brianza, con il supporto della Sezione Radiomobile della Compagnia di Seregno era intervenuto dopo una segnalazione al 112 circa “forti esplosioni” in via Martin Luther King e in piazza Cesare Battisti di Carate Brianza.

Carate, responsabile anche un 13enne: denunciata la madre per abbandono di minore

Constatato che erano stati esplosi petardi con i danneggiamenti conseguenti, i militari hanno analizzato le immagini della videosorveglianza della zona e rintracciato uno dei monopattini che i responsabili avrebbero usato per allontanarsi riuscendo a identificare i tre presunti responsabili: un 16enne, un 15enne e un 13enne. I primi due sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano. Per quanto riguarda il terzo, di età inferiore ai quattordici anni, è stata denunciata la madre per abbandono di minore.