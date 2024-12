A Macherio dalla ex dopo il Codice rosso, un 44enne di Desio inseguito e arrestato

Nella notte del 6 dicembre nonostante un divieto di avvicinamento stabilito dal Tribunale si aggirava con la macchina nelle vicinanze della casa della ex, a Macherio. La scoperta è stata effettuata dai militari della stazione dell’Arma di Biassono durante un servizio di prevenzione dei reati e controllo del territorio. Al volante un 44enne italiano, residente a Desio, che alla vista dell’Arma ha tentato di allontanarsi e dopo un breve inseguimento è stato fermato e tratto in arresto.

Macherio, in auto nelle vicinanze della casa della ex:

Nella zona si trova l’abitazione della ex, una 49enne residente in Brianza che in passato aveva presentato una serie di denunce nei confronti dell’ex compagno per “comportamenti violenti e minacciosi”, maltrattamenti e aggressioni fisiche. Una situazione che aveva portato alla attivazione della procedura del “Codice Rosso” con emissione della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi abitualmente frequentati dalla donna. Il 44enne, sottoposto a test alcolemico, è stato anche denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza. All’udienza con rito direttissimo il Tribunale in composizione monocratica ha convalidato l’arresto e ha ordinato la liberazione.