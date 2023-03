Lombardia, Figini detta le priorità di Forza Italia al Pirellone: “Formazione e lavoro, rigenerazione urbana e welfare”

Il primo consiglio regionale ha avviato la nuova legislatura della Lombardia e per il neo eletto Fabrizio Figini, presidente del gruppo di Forza Italia, è stata l’occasione per tracciare le priorità al Pirellone: formazione e lavoro, rigenerazione urbana e welfare.

Regione Lombardia Forza Italia 2023 Fabrizio Figini

Lombardia, Figini detta le priorità di Forza Italia al Pirellone: “Ambiti strategici”

“Formazione e lavoro, welfare, sanità territoriale e rigenerazione urbana sono le priorità su cui il nostro gruppo si concentrerà maggiormente – ha detto – Parliamo di ambiti strategici per la crescita della Lombardia su cui saranno sempre più necessari investimenti mirati, in continuità con i risultati della scorsa legislatura”.

Lombardia, Figini detta le priorità di Forza Italia al Pirellone: “Ci aspettano cinque anni di lavoro”

E poi: “È un onore per me poter rappresentare Forza Italia in Consiglio Regionale come capogruppo. Per questo ringrazio ancora il nostro presidente Silvio Berlusconi, la coordinatrice regionale Licia Ronzulli e i colleghi del gruppo che mi hanno indicato all’unanimità. Ora ci aspettano cinque anni di lavoro che daranno grandi risultati per la nostra Lombardia”.