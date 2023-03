Lombardia, Fabrizio Figini di Varedo capogruppo regionale di Forza Italia

“Forza Italia sarà rappresentata da un gruppo di persone capaci e concrete, che già hanno bene amministrato nei rispettivi comuni. È un onore per me poter essere il loro capogruppo in consiglio regionale, ringrazio il nostro presidente Silvio Berlusconi, la coordinatrice regionale Licia Ronzulli e i colleghi del gruppo che mi hanno indicato all’unanimità. Non deluderò la loro fiducia”.

Così dice il varedese Fabrizio Figini, candidato ed eletto al consiglio regionale che fino alla mattina di venerdì 10 marzo è stato anche tra i potenziali assessori della nuova giunta Fontana. Figini è stato scelto come capogruppo per Forza Italia in consiglio regionale. “Ci aspettano cinque anni di governo intensi – dice in un comunicato – che sicuramente daranno grandi risultati. Auguro buon lavoro al presidente Attilio Fontana e alla sua giunta che è composta da persone di grande valore”.