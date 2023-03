Il consigliere regionale Dozio: “Apriamo un tavolo per parlare di Pedemontana coi sindaci”

Nemmeno il tempo di riunire il primo consiglio regionale al Pirellone e il neo consigliere vimercatese Jacopo Dozio è già pronto a parlare all’assise di Pedemontana e soprattutto della Tratta D. infatti quando la settimana prossima i nuovi componenti dell’amministrazione regionale si ritroveranno in aula il rappresentante di Lombardia Ideale , con l’appoggio del consigliere uscente Andrea Monti (Lega), presenterà una mozione per riaprire il tavolo di confronto e il dibattito sulla questione Pedemontana, poiché convinto che questo tema meriti una riflessione seria e approfondita, in quanto impattante in modo significativo sulla vita quotidiana di cittadini e imprese e di conseguenza, sull’economia dell’intera regione.

Il consigliere regionale Dozio e la Tratta D Breve

La posizione di Dozio in particolare, è chiara: “Una volta terminata la Tratta C bisognerà procedere anche con la D, altrimenti il rischio è quello di congestionare ulteriormente il traffico nel Vimercatese. Sarà mio impegno, grazie all’ausilio dei tecnici, analizzare tutti gli studi sulla Tratta D e valutare quale sia quello migliore per il territorio”. Verrà così proposto un dialogo con i sindaci dei comuni interessati, dato che le amministrazioni locali ad oggi, hanno già dei dibattiti aperti al fine di proporre istanze e suggerimenti. La mozione mira a riportare al centro della discussione il tema della Pedemontana, promuovendo un approccio collaborativo e costruttivo. In realtà proprio i sindaci della Brianza Est guidati dal primo cittadino vimercatese Francesco Cereda auspicano da più di un anno di discutere l’argomento con la giunta Fontana per esprimere le proprie perplessità sull’ultima sezione dell’autostrada brianzola che dovrebbe collegare Usmate-Velate ad Agrate intercettando la Tangenziale Est, l’autostrada A4 e la Teem. Inoltre iil circolo di Fratelli d’Italia di Vimercate con il sindaco Matteo Baraggia di Aicurzio ha proposto di non realizzare la Tratta D Breve, ma di ampliare la A51 per tutelare il verde della Brianza Est. L’argomento di Pedemontana non si è certo sopito nonostante le elezioni regionali e anche le iniziative di amministrazioni comunali o di ambientalisti continuano a imperversare proprio nei giorni in cui a Usmate-Velate si stanno eseguendo i carotaggi per il passaggio della Tratta C.