Lissone, truffe tentate nel nome di Auser per i nuovi servizi di trasporto: il presidente mette in guardia

Truffatori si spacciano per volontari dell’Auser e chiedono soldi agli anziani: attenzione alle truffe. L’allarme a Lissone è lanciato dal presidente dall’associazione, Daniele Grenati.

Lissone, truffe tentate nel nome di Auser: «Chiedono soldi per il trasporto al mercato e al cimitero»

«Ci sono giunte telefonate in sede di persone che ci avvertono che qualche truffatore utilizza il nome dell’Auser per chiedere soldi per il trasporto al mercato e al cimitero – spiega il presidente del sodalizio che sostiene le fragilità con progetti di aiuto ai bisognosi – i cittadini, insospettiti dalla inusuale richiesta, ha contattato la nostra associazione chiedendo chiarimenti sulla richiesta da parte di una persona che spacciandosi per volontario Auser chiedeva fondi per questo nuovo progetto».

Auser fa chiarezza e mette in guardia. «Nessuna persona è stata incaricata da parte di Auser Lissone a chiedere fondi per il pulmino adibito al nuovo trasporto sociale. Nessuno è autorizzato a telefonare o presentarsi al domicilio, chiedendo denaro. Invito le persone a fare attenzione, a non aprire la porta di casa a sconosciuti e contattate la stazione dei carabinieri del territorio. Si tratta infatti di una truffa che qualche malpensante sta mettendo in atto».

Lissone, truffe tentate nel nome di Auser: come funziona il nuovo trasporto collettivo

In città, secondo quanto riferito da alcuni lissonesi, si aggirerebbero individui che suonano al campanello di casa per truffare le persone spacciandosi per volontari Auser. I malintenzionati chiederebbero soldi per il nuovo servizio a favore degli anziani della città, in collaborazione con il Comune di Lissone.

Ebbene, il trasporto collettivo anziani al mercato e al cimitero promosso da Auser Filo d’Argento Lissone e Comune è anzitutto un progetto del tutto gratuito e nessuno può rivolgersi ai cittadini chiedendo soldi. Il trasporto, vale la pena ricordarlo, è a disposizione degli anziani che per vari motivi non riescono a recarsi in maniera indipendente al mercato del lunedì o al cimitero cittadino, e serve prenotarsi al numero Auser 039 2450174 attivo dalle 9 alle 11.30 e dalle 14 alle 17.

Una “navetta” che trasporta, andata e ritorno, partendo da punti di ritrovo stabiliti. Un’iniziativa per assicurare che i gli anziani abbiano un accesso agevole ai servizi necessari e si sentano parte integrante della comunità. Il lunedì mattina, accompagnati dai volontari Auser, raggiungono in sicurezza il mercato ambulante di piazzale degli Umiliati, oppure il cimitero cittadino per la visita ai propri cari. Un servizio gratuito con cui c’è chi cerca di raggirare le persone presentandosi come falso incaricato Auser chiedendo soldi. Non resta che fare molta attenzione. L’unico numero di riferimento per il servizio è quello della sede, da contattare in caso di dubbi.

Lissone, truffe tentate nel nome di Auser: incontri dedicati con carabinieri e polizia locale

E proprio per sensibilizzare i cittadini i carabinieri e la Polizia locale sono saliti di nuovo in cattedra. Nel mese di novembre, due gli incontri andati in scena in centro città e nella frazione di Santa Margherita: il luogotenente Roberto Coco e il comandante Matteo Caimi hanno ribadito i consigli per evitare agli anziani di cadere nei tranelli. Sono stati proiettati filmati esemplificativi che hanno illustrato i vari tipi di truffa attuati e distribuito un opuscolo informativo. La prevenzione e l’educazione in questo ambito sono considerate fondamentali perché una volta commessa la truffa, risulta molto difficile individuare e perseguire i responsabili. Agli anziani viene detto di non aprire la porta a sconosciuti, allertare il 112 o il comando di Polizia Locale (039 73971), evitare di parlare per strada con individui sospetti.