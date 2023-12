Tentativi di truffe telefoniche a Monza, segnalati cinque casi nei quartieri Cazzaniga e Triante

Occhio alle truffe, anche telefoniche. Dopo i casi accaduti nelle ultime settimane in città, con anziani avvicinati (e in numerosi casi raggirati) da malintenzionati, la Questura di Monza e Brianza mette in guardia anche da tentativi di truffe al telefono: nel primo pomeriggio di mercoledì 29 novembre, dalle 13.50 circa alle 15.30, sono state cinque le persone anziane, residenti nel capoluogo brianzolo, a segnalare l’accaduto alla centrale operativa della Questura.

Tentativi di truffe telefoniche a Monza, ad agire un uomo che si è spacciato per carabiniere

Ad agire sarebbe stato un uomo che, chiamando da un numero anonimo, si sarebbe presentato come un maresciallo dei carabinieri segnalando che un parente, figlio o nipote, aveva subito un incidente ed era necessario un versamento di denaro per poterlo aiutare, proponendo un incontro per la consegna dei soldi. Volanti della Polizia di Stato presenti sul territorio e personale della Squadra Mobile hanno immediatamente svolto controlli nelle zone di residenza dei segnalanti, nei quartieri Cazzaniga e Triante. “Ma il fenomeno – dicono dalla Questura – è altamente diffuso in tutta la Provincia“.

Tentativi di truffe a Monza e provincia: chiamare sempre il 112 in caso di sospetti

La Polizia di Stato ricorda di “non fidarsi di sconosciuti che fanno richieste di denaro” e invita a “tenere a mente il modus operandi dei truffatori che molto spesso si spacciano per appartenenti alle Forze dell’Ordine e riferiscono di danni subiti dai parenti delle loro vittime per i quali è necessario accreditare dei soldi su un conto bancario o consegnarli in contanti in un posto concordato”. In caso di comportamenti sospetti o tentativi di truffa l’invito è di chiamare subito il 112 – Numero Unico d’Emergenza NUE.