Gelsia e truffe luce e gas, servizio contro chiamate sospette

Anche Gelsia si rafforza contro le truffe e a tutela dei clienti contro chiamate sospette, finti addetti alla porta di casa o situazioni equivoche per la sottoscrizione di nuovi contratti magari innescate dall’avvicinarsi della fine del mercato tutelato di luce e gas.

Gelsia, il servizio antitruffa e i consigli per la tutela dei clienti

L’azienda ribadisce che gli operatori Gelsia chiamano sempre da numeri visibili e che si possono verificare sul sito istituzionale nella sezione ad hoc. In caso di chiamata con un operatore, il cliente ha sempre la possibilità di verificare offerte e promozioni nei documenti contrattuali che vengono inviati dopo il contatto via telefono.

Verifiche sulla veridicità di chiamate o offerte si possono fare al numero verde gratuito 800 478538, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 14 o per mail all’indirizzo privacy@gelsia.it.

“Il nostro Servizio Clienti è gestito dall’Italia, non facciamo mai chiamate dall’estero – dice ancora Gelsia in una nota – Se un cliente ha preso appuntamento con un nostro agente, la documentazione contrattuale e il cartellino identificativo che l’agente deve mostrare devono riportare il logo Gelsia”.

Gelsia, il servizio antitruffa: da chi diffidare

Quindi: diffidare da chi contatta via WhatsApp presentandosi come Gelsia, da chi contatta presentandosi come una generica società di vendita o di distributore di zona e domanda dati o codici POD/PDR, diffidare da chi minaccia tagli o sospensioni della fornitura.

“Ricordiamo infine che, se poi si scopre di aver firmato un contratto-truffa senza volerlo, c’è sempre il diritto di ripensamento senza oneri che può essere esercitato entro 14 giorni lavorativi dalla conferma dell’avvenuta sottoscrizione, senza costi aggiuntivi”, specifica infine la società.