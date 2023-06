Lissone: appello social al ladro che ha sfilato la borsa dal sedile dell’auto

Ripone un acquisto ingombrante nel baule dell’auto, le sottraggono la borsa dal sedile anteriore. La vittima lancia un appello social, indirizzato anche al malvivente. Ladri in azione nel parcheggio del negozio di una catena della grande distribuzione del fai da te a Lissone: mercoledì qualcuno è riuscito a rubare, inosservato, una borsetta lasciata sul sedile anteriore di una vettura mentre la proprietaria riponeva gli acquisti nel baule. Un’azione repentina che non è stata notata dalla donna.

Lissone: appello social al ladro, è successo intorno alle 11 in un parcheggio

Un colpo messo a segno con maestria, senza destare nessun sospetto e, soprattutto, senza farsi notare da nessuno. La vittima era uscita dal negozio con un articolo ingombrante e pesante e si era diretta al parcheggio. La donna ha messo la borsa sul sedile anteriore, il ladro ha aperto la portiera mentre lei era intenta a riporre il carico in auto. Un furto con astuzia e velocissimo, compiuto in un luogo per altro frequentato, erano da poco passate le 11.

Lissone: appello social al ladro, la borsa e il suo contenuto

Del malvivente e della refurtiva nessuna traccia. Nella borsa non c’erano soldi, carte e telefonino risultano bloccati, però conteneva documenti della donna e della sua bambina, oltre a fotografie di valore affettivo. Per questo, la donna lancia un appello social indirizzato anche al ladro. “Se leggi questo post – scrive la donna sulla pagina “Sei di Lissone se…” – ti prego di lasciare la borsa e il suo contenuto in zona carabinieri. Per chi avesse visto qualcosa e chi trovasse la borsa (Patrizia Pepe di colore bianco, un portafoglio marrone di Coccinelle, Iphone12 con cover rosa, occhiali da sole da bambina in una custodia gialla) può portare tutto dai carabinieri di Lissone“.