Rifiuti abbandonati da mesi, l’impegno del consigliere comunale

Sacchi con scarti edili, immondizia e pure un estintore. Gettati nel verde della vasta area boschiva in via Donatori del Sangue, a Lissone. Potrebbe essere uno dei (purtroppo) frequenti abbandoni di rifiuti sul territorio, ma a fare notizia è il tipo di segnalazione giunta da alcuni frequentanti della zona che si addice a camminate e gli sviluppi della stessa che vedono coinvolto anche un consigliere comunale di maggioranza a Lissone.

Rifiuti abbandonati da mesi, segnalazioni da dicembre

I rifiuti sono lì dal mese di dicembre, sostengono i cittadini e nonostante – fanno sapere i segnalatori – ripetute telefonate all’azienda che si occupa di smaltimento rifiuti per la città di Lissone. In sei mesi, un lasso di tempo importante, non si è registrato l’agognato e sollecitato intervento di rimozione dei rifiuti (ancora lì mercoledì 14 giugno).

Rifiuti abbandonati da mesi, l’aiuto chiesto al consigliere di maggioranza Daniele Fossati

I cittadini, esasperati, hanno quindi evidenziato negli ultimi giorni la problematica al consigliere di maggioranza, Daniele Fossati. Che si è detto pronto ad intervenire in prima persona per segnalare all’azienda quanto raccontato.

“Se mi dite il punto esatto, lo comunico a chi di dovere”, ha confermato il consigliere comunale. A distanza di qualche giorno, però, la situazione non è cambiata. Da qui la decisione del consigliere di continuare a evidenziare la faccenda sino a quando non sarà risolta. Sarà finalmente determinante l’Intervento dell’esponente politico?

In via Donatori del Sangue, ingresso parco, non è la prima volta che si registrano situazioni di abbandono rifiuti. Specialmente nelle ore notturne gli incivili entrano in azione. Da qui la richiesta di alcuni di valutare la collocazione di una telecamera, come ad esempio fatto per una zona del piazzale che ospita settimanalmente il mercato ambulante. Intanto, in via Donatori del Sangue i cittadini attendono l’intervento di pulizia.