L’ha seguita sino al sesto piano di un condominio del centro città, dove la sua preda risiede, e poi sul pianerottolo le ha strappato la collanina che portava al collo. Brutto episodio di microcriminalità a Lissone dove lunedì 12 giugno una donna è stata derubata nel luogo che più di altri dovrebbe essere sicuro: l’abitazione. Questo non solo lascia comprensibili strascichi morali addosso alla vittima, ma sta generando un’onda emotiva pubblica di reazioni.

Lissone: seguita fino a casa e derubata della collana, riflettori accesi dalla presidente della Pro Loco

Il fatto è segnalato dalla presidente di Pro Loco “Città di Lissone”, Marcella Spinelli. Le sue sono parole di esortazione e di presa di coscienza rispetto al sentire comune: “Questa si chiama microcriminalità e definita come criminalità percepita, ditelo alla signora che avrà il terrore ogni giorno che uscirà e rientrerà a casa!” commenta la presidente del sodalizio lissonese.

Lunedì 12 giugno, intorno alle 10.30, la vittima stava rincasando. Risiede in un appartamento al sesto piano di un condominio del centro città ed è fin lì che un individuo l’ha seguita. Pochi istanti prima di aprire la porta di casa, il delinquente ha strappato la collanina che la residente aveva al collo. Un momento di autentico terrore, uno choc per la donna che mai avrebbe immaginato di essere stata “pedinata” da un malintenzionato sino al sesto piano del condominio in cui lei risiede. La vicenda, resa pubblica, sta inevitabilmente facendo rumore: in città si mescolano sentimenti di rabbia, preoccupazione, timore. La presidente di Pro Loco “Città di Lissone” ha acceso i riflettori sul caso, quasi una sorta di richiamo rispetto ad una richiesta percepita.