Lissone, troppi incidenti: in via Buonarroti la telecamera al semaforo

Troppi incidenti stradali: all’incrocio tra via Buonarroti e via Vecellio/Sauro a Lissone sarà collocato il dispositivo elettronico automatico del rispetto dei flussi semaforici. Nello specifico, il dispositivo, riguarda il controllo automatico del passaggio con semaforo rosso. La via Buonarroti è fra le arterie del centro più trafficate, un rettilineo intervallato da semafori che conduce verso il cuore di Lissone.

Lissone, troppi incidenti: l’analisi del sindaco Borella su via Buonarroti

Negli anni, numerosi gli incidenti (anche gravi) registrati in particolare nelle ore serali e notturne. La giunta comunale ha deciso di intervenire.

“L’antropizzazione del territorio comunale degli ultimi anni ha comportato un aumento del traffico locale quotidiano che si è riversato sulla rete viaria comunale – fa presente la giunta del sindaco Laura Borella – l’itinerario stradale di via Buonarroti costituisce uno dei principali assi viari del Comune di Lissone, nello specifico uno degli assi nord-sud e presenta una certa intensità di traffico anche nelle ore serali e notturne quando, in ragione del calo dell’intensità di traffico, vi è un aumento della velocità dei veicoli. In considerazione degli incidenti stradali causati dalla velocità non commisurata e dal mancato rispetto della segnaletica stradale, anche in presenza di semaforo, si rende opportuno rendere più sicura la circolazione stradale, ridurre il numero di incidenti stradali e ridurne gli effetti su cose e persone“.

Lissone, troppi incidenti: la giunta Monguzzi aveva già deciso per i semafori sempre accesi

Questi gli obiettivi che si intendono raggiungere con la predisposizione di un nuovo intervento. Sì, perché su via Buonarroti nel 2021 già la precedente amministrazione comunale, in prima istanza ed in forma sperimentale, aveva provveduto ad attivare gli impianti semaforici con funzionamento 0-24, ubicati appunto alle intersezioni di via Buonarroti così da rendere più sicura possibile la circolazione veicolare anche nelle ore notturne e prevenire sinistri stradali.

Lissone, troppi incidenti: dispositivo per infrazioni al rosso attivo in entrambe le direzioni

Due anni dopo, sulla scorta purtroppo di continui incidenti, la nuova giunta ricorre a strumenti elettronici per il controllo delle violazioni che, si è verificato, riducono ulteriormente nel tempo le violazioni stesse ed impongono il rispetto delle norme a salvaguardia della incolumità delle persone. Col supporto della Polizia Locale di Lissone verrà quindi istituito il dispositivo denominato “P@RVC 2.0 per il sistema omologato per il controllo automatico del passaggio con semaforo rosso” in via Buonarroti all’intersezione con via Vecellio/Sauro, in entrambe le direzioni, destinato al controllo automatico del passaggio con luce semaforica rossa e del mancato rispetto della linea d’arresto.

Sarà preventivamente modificata ed implementata la segnaletica verticale.