Lesmo: raffica di furti in appartamento, uno sventato dal vicino

Erano ben organizzati i ladri che la settimana scorsa a Lesmo, a Cascina Baraggia, hanno messo a segno un furto il cui bottino ammonta a circa 15mila euro. Dopo essersi arrampicati per raggiungere la porta finestra della camera da letto, l’hanno divelta, sono entrati e non hanno risparmiato neanche un locale. Tutta la casa è stata messa a soqquadro. Poi, quando hanno trovato una cassaforte nascosta dietro un quadro, si sono dedicati con “cura” aprendola e impossessandosi di diversi oggetti preziosi, di orologi di valore e, per non rinunciare a nulla, anche di un libretto assegni lì custodito. Il tutto, appunto, per un valore di circa 15mila euro. Quindi sono usciti facendo perdere le loro tracce.

Lesmo: raffica di furti in appartamento, in via Ungaretti funzionano le grida del vicino

Sempre i soliti ignoti lo scorso 26 novembre hanno “fatto visita” a un appartamento di piazza Giovanni XXIII, ma questa volta se ne sono dovuti andare a mani vuote. Infatti, pur mettendo a soqquadro tutta la casa non hanno trovato nulla di loro “gradimento”.

Ancora sabato 26 novembre, l’incursione che era stata studiata ai danni di un’abitazione in via Giuseppe Ungaretti, è andata in fumo grazie alla segnalazione di un vicino di casa. Erano in quattro e stavano tentando di entrare in casa quando il proprietario, accortosi di cosa stesse succedendo ha iniziato a urlare costringendo il quartetto a una precipitosa fuga attraverso i campi circostanti.

Lesmo: raffica di furti in appartamento, due colpi in via Giovanni XXIII

E quel sabato 26 è stata una giornata di vero e proprio attacco da parte dei “topi d’appartamento”. Infatti ancora in via Giovanni XXIII sono riusciti a entrare in un appartamento dove la proprietaria, solo al suo rientro a sera, ha dovuto fare i conti con l’amara sorpresa di trovare tutti i locali a soqquadro. Bottino modesto, due paia di orecchini e un anello, ma tanto, tanto sconforto.