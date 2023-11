Ladri scatenati da California a Villasanta: notte in farmacia, ma mani vuote

Sembra che ormai anche le bande di ladri si siano date una sorta di pianificazione nelle loro incursioni notturne. E così nella notte del primo novembre ecco che a subire le loro scorrerie sono state le farmacie. Per fortuna, questo è quanto emerge, non per prodotti farmaceutici ma solo, e sempre, alla ricerca di denaro contante.

Da California di Lesmo a Peregallo (e qui, visto che erano a due passi, hanno tentato anche di “visitare” l’adiacente stazione di servizio “Rete Italia”) e ancora, a Villasanta, la scorribanda si è protratta per tutta la notte.

Ladri scatenati a Lesmo, tra California e Peregallo

Non è escluso che dopo il colpo a California sia stata la stessa banda a scendere a Peregallo, presso la “Farmacia di Lesmo”, in via Carlo Maria Maggi. Anche qui, ed erano circa le 3.30 dopo aver spostato le telecamere, si sono aperti un passaggio nella saracinesca, quindi hanno superato la porta di ingresso facendola saltare dai binari guida e, una volta dentro, dopo aver rovistato un po’ dappertutto, si sono caricati la cassa, contenente qualche centinaio di euro, e sono usciti.

Ladri scatenati: a Peregallo tentativo anche al distributore

Una volta fuori, visto il distributore di carburante proprio lì, a portata di mano, si sono subito dati da fare ma questa volta la fortuna non è stata dalla loro parte. Infatti mentre tentavano di forzare una finestra è scattato un allarme proprio mentre stava passando una pattuglia radiomobile dei carabinieri. A quel punto i malviventi, vista la malaparata, hanno abbandonato il registratore di cassa della farmacia e si sono dileguati attraverso i campi facendo perdere le loro tracce.

Ladri scatenati: il colpo a San Fiorano

A San Fiorano di Villasanta i ladri hanno preso di mira la farmacia di via Amatore Antonio Sciesa. Hanno infranto una vetrata esterna, ma a questo punto la titolare avendo ricevuto sul suo smartphone il segnale di allarme ha contattato subito i carabinieri. I militari al loro arrivo hanno solo potuto prendere atto di quanto la banda aveva lasciato alle sue spalle. L’allarme e le telecamere (che comunque si erano premurati di spostare) li ha evidentemente messi in allarme e quindi hanno abbandonato l’impresa.

Ladri scatenati: i filmati per le indagini

I filmati sono in possesso dei carabinieri che hanno subito avviato le indagini nel tentativo di identificare i malviventi.