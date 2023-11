Monza, ladri saliti dal ponteggio: rubata la cassaforte con ori e contanti per 50mila euro

Partiti per un week end ristoratore, venerdì scorso, 24 novembre, quando sono rientrati, il lunedì successivo, la serenità vissuta in quei tre giorni, è andata letteralmente in fumo. Aperta la porta d’ingresso del loro appartamento, al terzo piano di un edificio, hanno trovato tutto a soqquadro e, la sorpresa peggiore, una cassaforte nascosta all’interno di un armadio e ben assicurata alla parete con robusti bulloni, era sparita. Il valore del danno subito si aggira sui 50mila euro.

Monza, ladri in casa: la scoperta al rientro dal week-end fuori porta

Brutta avventura per una coppia di coniugi residenti in centro città, zona viale Battisti. I ladri sarebbero entrati dopo aver divelto la finestra del bagno e, probabilmente, sarebbero riusciti ad arrivarvi con facilità grazie a un ponteggio installato su tutto il perimetro del condominio per lavori di ristrutturazione.

Una volta rimessisi dalla sgradita sorpresa di vedere la casa rivoltata, si sono subito diretti verso una cabina armadio dove avevano fatto installare una cassaforte. E lì, probabilmente, la rassegnazione è stata totale. Il forziere era stato letteralmente smurato. Al suo interno erano custoditi un migliaio di euro in contanti, una decina di orologi d’epoca di un certo pregio e diversi oggetti d’oro. Il tutto per un valore approssimativo di 50mila euro.

Monza, ladri in casa: indagano le forze dell’ordine

Ai due poveretti non è rimasto altro da fare, nel totale sconforto, che chiamare le forze dell’ordine e denunciare quanto avevano subito. Immediatamente sono partite le indagini alla ricerca di eventuali filmati di videocamere poste nei pressi del condominio dalle quali poter trarre registrazioni e visionare i movimenti degli ultimi giorni e di eventuali tracce lasciate dai malviventi.

Ai due coniugi intanto rimane da capire come mai l’allarme di cui sarebbe dotato il ponteggio che circonda il condominio, non sarebbe risultato attivo quando i ladri si sono arrampicati per poter accedere all’appartamento dalla finestra del bagno. Confidano che almeno l’impianto di videosorveglianza, che sarebbe stato installato sempre dall’impresa che sta effettuando la ristrutturazione, fosse funzionante. Anche se non è da escludere che i malviventi entrati in azione si fossero resi irriconoscibili grazie a travisamenti.

Monza, altro furto in casa da 20mila euro in zona Azzone Visconti

Non è andata meglio ad una residente in zona Azzone Visconti che martedì scorso, quando la sera è rientrata a casa, ha dovuto fare i conti, anche lei, con la visita dei “soliti ignoti”. Tutto l’appartamento a soqquadro e spariti gioielli per un valore complessivo di circa 20mila euro e due personal computer portatili. Anche qui i criminali sono entrati dopo aver rotto un vetro e forzato una porta-finestra. Anche in questo caso le forze dell’ordine, intervenute dopo l’allarme della vittima, hanno già preso visione delle videocamere della zona.