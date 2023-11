Usmate-Velate: ritrovata una cassaforte piena di proiettili e una pistola

Usmate-Velate crocevia delle casseforti rubate in Brianza? Sembra proprio di sì. Infatti dopo il ritrovamento, il 16 novembre, di due “forzieri”, entrambi aperti e vuoti nel letto del Molgora, giovedì 23 novembre, sempre a Usmate, lungo corso Italia, abbandonata in mezzo ai rovi, ne è stata “avvistata” una terza. Ma questa volta la sorpresa non è stata da poco: infatti al suo interno sia gli uomini della Polizia locale che i carabinieri della Stazione di Arcore, hanno ritrovato una fondina, una pistola e qualche centinaio di proiettili, munizioni ancora inesplose e alcune scatole di orologi di marchi di prestigio.

Usmate-Velate: ritrovata una cassaforte rubata ad Agrate

In più, una denuncia di possesso armi intestate a un uomo residente ad Agrate Brianza. Partiti subito i controlli è stato immediatamente accertato che l’agratese aveva subito un furto nella propria abitazione lo scorso mese di ottobre. E in quella occasione, appunto, gli era stata portata via anche la cassaforte. Esperiti tutti i controlli del caso e accertata la regolarità del possesso di armi e delle munizioni, il tutto è stato restituito al legittimo proprietario. Sul caso sono iniziate le indagini.