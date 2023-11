Monza: apre un’auto e ruba una borsa vicino all’ospedale, preso e bandito

Il vizio del furto è costato il bando per tre anni a un uomo sorpreso dalla polizia di Stato dopo avere commesso un colpo vicino all’ospedale San Gerardo. E a vincere, soprattutto, è stato il senso civico di qualcuno che ha notato quanto stava accadendo. È stata infatti una chiamata alla questura a portare una volante della polizia di Stato vicino al parcheggio dell’ospedale, dove a un cittadino era parso chiaro che qualcuno stesse (indebitamente) mettendo le mani in un’auto.

Monza: apre un’auto e ruba una borsa, tre anni di foglio di via

Così era: gli agenti della questura sono arrivati sul posto e hanno intercettato il ladro, che teneva sotto i vestiti la borsa appena rubata. Addosso, peraltro, aveva anche il kit da scassinatore con cui era riuscito ad aprire il veicolo parcheggiato. L’uomo è stato indagato per furto aggravato, ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli: peraltro, aveva precedenti per reati contro il patrimonio e la persona. Considerato così socialmente pericoloso, si è meritato un foglio di via obbligatorio che gli impedisce per un triennio di rimettere piede a Monza.