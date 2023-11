Cavenago: tre ladri aprono col flessibile il furgone e rubano le sigarette

L’autista del furgone addetto alla consegna di tabacchi alle varie rivendite, martedì 22 novembre, aveva iniziato la giornata di buona lena, anche per poter terminare prima possibile il giro che gli era stato assegnato. Alle 10 circa si trovava a Cavenago Brianza, in via Roma. Ha parcheggiato, ha informato il destinatario del suo arrivo e quindi della consegna. Torna al furgone, apre il portellone, guarda con attenzione le bolle di consegna e quindi avvicina le scatole di sigarette da consegnare al tabaccaio. In tutto questo frangente però, l’autista probabilmente non si avvede che c’è qualcuno che lo sta osservando con attenzione. Sono tre ladri che non è escluso lo stessero seguendo da un po’.

Cavenago: tre ladri e l’allarme in tabaccheria

L’autista prende lo bolle di consegne, le scatole ed entra in tabaccheria. È lì da qualche minuto per il disbrigo dei documenti quando una cliente entra e urla: “Presto, le stanno rubando tutto dal furgone…”. . E fuori, sul retro del furgone, in effetti, c’era il terzetto di malviventi, protetti da passamontagna che, armati di flessibile, avevano aperto il portellone e caricato su un’auto già diverse scatole di tabacchi. Minacciato il povero autista che nulla ha potuto fare se non chiamare subito dopo i carabinieri, i tre delinquenti sono saliti velocemente sull’auto e spariti lungo via Roma.