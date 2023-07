Lesmo: aperto l’Iperal, preso d’assalto il primo supermercato del paese

Ha aperto ufficialmente i battenti giovedì il primo e storico supermercato a Lesmo ed è stato letteralmente preso d’assalto da molti cittadini che attendevano di scoprire il nuovo store. Si tratta di Iperal, inaugurato dal presidente Antonio Tirelli nel pomeriggio di mercoledì quando ha tenuto a spiegare che “questo è per noi il nono supermercato che apriamo in Brianza che è una zona che ci piace molto ed è il nostro 52esimo punto vendita su 8 Province lombarde. Noi ci crediamo fermamente e abbiamo 54 collaboratori di cui 70% sono donne e anche la direttrice Linda Bomben è una donna”.

Iperal Lesmo apertura

Lesmo: aperto Iperal, il taglio del nastro

Al taglio del nastro ha preso parte sia l’attuale amministrazione capitanata dal sindaco Francesco Montorio, che si è detto “emozionato e convinto che un supermercato del genere possa rendere ancora più forte la nostra comunità”, sia l’ex sindaco Roberto Antonioli e l’ex assessore ai Lavori Pubblici e Urbanistica Giuseppe Adamino, che sono stati i primi a trattare proprio con Iperal per portare avanti il progetto. Non è mancata poi la benedizione dello store da parte di don Stefano Borri prima del taglio del nastro.

Lesmo: aperto Iperal, sull’area dell’ex fabbrica tessile senza consumo di nuovo suolo

Costruito nell’area precedentemente occupata da un ex fabbrica tessile chiusa da tempo, l’edificio non ha consumato nuovo suolo e si sviluppa su un’area di vendita di circa 1.500 metri quadrati. L’area esterna dispone di un ampio parcheggio di oltre 138 posti auto di cui 2 adatti alla ricarica delle macchine elettriche grazie alla colonnina installata.

Lesmo: aperto Iperal, la viabilità

A completamento del progetto è stata anche migliorata la viabilità grazie a una nuova rotatoria che disciplina il traffico tra via Marconi e via Delle Officine e dovrà collegarsi con via Petrarca.