Lesmo metterà mano al Pgt per la nuova bretella di via Petrarca

Servirà pure una variante puntuale del Pgt di Lesmo per creare il nuovo accesso da via Marconi a via Petrarca all’altezza della nascente rotatoria del costruendo Iperal e soprattutto tanta pazienza dei residenti che abitano nelle vicinanze del centro sportivo. Infatti sebbene il cantiere del primo supermercato lesmese continua e il punto vendita dovrebbe aprire prima del prossimo agosto, il problema almeno fino a fine anno riguarderà la circolazione.

Lesmo metterà mano al Pgt e i problemi alla viabilità

Cantiere Iperal Lesmo

L’azienda costruttrice provvederà a realizzare il rondò, ma non verrà creata per il momento la bretella di collegamento con via Petrarca tagliando tra le villette e la Baia. Perché oltre al permesso della Provincia, bisogna rimettere mano al documento urbanistico del Comune, che tra l’altro negli ultimi mesi ha avviato anche un processo di variante generale del Piano di Governo del Territorio. Il punto focale di tutta la vicenda è che da via Grigna i tecnici provinciali hanno ribadito che con la nuova rotonda tra la Sp7 e via Delle Officine, sarà vietata la svolta a sinistra in via Petrarca per chi proviene da Arcore, infatti una volta che il cantiere Iperal sarà terminatom per impedire agli automobilisti di girare a sinistra sarà posizionato un lungo newjersey sulla via Marconi ed è plausibile pensare che anche per chi si immette da via Petrarca su via Marconi sarà impossibile dirigersi verso il centro di Lesmo. Un bel problema viabilistico per chi quindi vuole imboccare la strada dei campi di calcio in direzione di Gerno. Dall’amministrazione comunale hanno fatto sapere che: “purtroppo ci sono dei tempi tecnici da rispettare e speriamo quanto prima di risolvere la questione”.

Lesmo metterà mano al Pgt e i benefici dell’Iperal

Se nei prossimi mesi ci potrà essere qualche disagio alla circolazione, anche perché gli operai devono ancora intervenire sulla Sp7 per costruire il rondò, i benefici per la comunità lesmese sono innegabili. In primo luogo il paese potrà dotarsi di un supermercato, mai avuto prima d’ora con un centinaio di posti auto in parte anche a uso pubblico. In secondo luogo Iperal porta in dote 50 posti di lavoro sul territorio che certamente possono aiutare. Sotto il profilo viabilistico a parte qualche difficoltà iniziale, una volta conclusi tutti gli interventi compresa la bretella tra via Petrarca e via Marconi immettersi sulla strada provinciale per chi proviene dal centro sportivo sarà molto più sicuro con la nuova rotonda. Inoltre l’attuale uscita di via Petrarca sulla sp7 verrà chiusa al traffico. Senza tenere conto dei 400mila euro di oneri di urbanizzazione, che il Comune incasserà dal privato.