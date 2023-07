Viabilità: a Lesmo finita la rotatoria “Iperal”, fari puntati su via Marconi

Ultimata sulla strada provinciale la rotonda del nuovo Iperal di Lesmo, si attende la variante del Piano di governo del territorio per la realizzazione della “Bretellina della Baia”. Con la prossima apertura, sempre più vicina, del primo supermercato lesmese, realizzato sulle ceneri dell’ex fabbrica tessile “Texnova” di via Marconi angolo via Delle Officine, anche le opere accessorie stanno iniziando a vedere la loro ultimazione.

Viabilità: a Lesmo finita la rotatoria “Iperal”, il supermercato inaugura il 18 luglio

L’inaugurazione della struttura commerciale è prevista per il 18 luglio e la rotatoria di accesso, realizzata sulla SP7 (via Marconi), a carico dell’operatore privato, ha visto, nel corso della passata settimana, la sua ultimazione con la relativa apertura ai flussi di traffico, per quanto ancora con la necessaria segnaletica di cantiere (risolvendo così la stretta curva che gli automobilisti hanno affrontato per diverse settimane).

Viabilità: a Lesmo finita la rotatoria “Iperal”, in attesa della bretella tra via Marconi e Petrarca

«Vivremo nelle prossime settimane un periodo transitorio – ha spiegato il sindaco di Lesmo Francesco Montorio – stiamo aspettando l’ok per la realizzazione della “Bretellina della Baia”».

La bretella in questione, realizzata per collegare via Marconi a via Petrarca, altrimenti tagliata dalla viabilità, passerà tra le villette di via Petrarca e la piscina La Baia, sacrificando il campetto da basket. La progettazione della nuova bretellina, che ha lasciato i residenti della zona divisi tra favorevoli e contrari, si è resa necessaria poiché con la nuova rotonda sarà vietata, per le vetture provenienti da Arcore, la svolta a sinistra in via Petrarca, con anche il posizionamento di un jersey in mezzo alla carreggiata per scongiurare i passaggi.

Viabilità: a Lesmo finita la rotatoria “Iperal”, i tempi tecnici

Al momento, però, ricevuto l’ok della Provincia, non si sa quanto questi “tempi tecnici” siano destinati a durare, a causa delle lungaggini del pubblico: si stima che la sua realizzazione avverrà, tuttavia, prima della fine dell’anno. I benefici tratti per la città di Lesmo da queste opere, tuttavia, sono innegabili: la realizzazione di un supermercato cittadino che aprirà la disponibilità di nuovi posti di lavoro e un centinaio di parcheggi, in più l’ingresso di 400mila euro di oneri di urbanizzazione nelle casse del comune.