La rotonda di Lesmo si amplia per alleggerire il traffico

L’arrivo dell’Iperal a Lesmo dovrebbe anche ridurre il traffico alla rotonda di cascina Variona. Sono previsti in avvio a breve i lavori di adeguamento della rotatoria di Peregallo SP7/SP135 (incrocio Via Maggi, Via Galilei, Via Marconi).

La rotonda di Lesmo nel piano Iperal

Realizzato nel quadro opere del Piano Integrato di Intervento Ex-Texnova (Iperal), l’intervento comprenderà la realizzazione di doppia corsia di immissione in rotatoria provenendo da Via Marconi e da Via Maggi, così da favorire le svolte a destra con una traiettoria riservata e fluidificare il traffico delle ore di punta del mattino (da Lesmo verso Peregallo) e della sera (da Peregallo verso Lesmo). I lavori partiranno successivamente alla conclusione della rotatoria Via Marconi/Via delle Officine, e la conclusione è prevista per maggio 2023.